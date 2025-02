Za sobotno odprtje EPK vremenski obeti še kar zadovoljivi

Sončno in razmeroma hladno vreme pod vplivom anticiklona ter severovzhodnih tokov bo prevladovalo do vključno četrtka, nato se bo vremenska slika nekoliko spremenila. Nad zahodnim Sredozemljem bo v petek nastal višinski ciklon, ki bo proti nam z južnimi tokovi preusmerjal bolj vlažen zrak, v nižjih slojih pa bo še pihala burja.

Za zdaj kaže, da bo glavnina dogajanja precej oddaljena od naših krajev in da pri ni pričakovati omembe vrednih poslabšanj.

Od petka do nedelje bo prevladovalo spremenljivo ali oblačno vreme. Povečal se bo sicer odstotek vlage in bodo razmere vseeno precej različne od zdajšnjih, ko severovzhodni tokovi zagotavljajo sončno vreme z modrim nebom ter šibko do zmerno burjo. Toda, kot trenutno kaže, omembe vrednih padavin ob koncu tedna ni pričakovati. Po zdajšnjih izračunih bi kvečjemu ponekod lahko le občasno rahlo rosilo, v vsakem primeru pa bi bile količine padavin zelo skromne. Občasne delne razjasnitve bodo verjetnejše ob morju, na Goriškem pa bo več oblakov.

Po zdajšnjih obetih kaže, da bi moralo sobotno odprtje EPK v Gorici potekati ob suhem vremenu oz. brez padavin ob sicer večjem odstotku vlage, kot je zdajšnji. Ni izključeno, da bo ozračje mestoma lahko nekoliko zamegljeno. Temperature se do četrtka ne bodo bistveno spremenile, v petek in soboto pa bo rahlo topleje.