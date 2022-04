Za soboto rumeno opozorilo pred nevihtami

Oslabljena vremenska fronta, ki je zjutraj vplivala na vreme pri nas, že zapušča naše kraje. Marsikje se je že razjasnilo. V popoldanskih urah bo povečini sončno, le ponekod še z zmerno oblačnostjo.

Jutri bodo pred prihodom sobotne vremenske fronte vetrovi že obrnili od jugozahoda in bo pritekal bolj vlažen zrak, zato bo ozračje bolj vlažno in oblačno. Mestoma bo lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo.

V soboto bo naše kraje dosegla izrazita hladna vremenska fronta. Glavnino poslabšanja pričakujemo v popoldanskih urah, ko se bodo ob njej pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte. Dogajanje bo kar burno. Zapihala bo burja, ozračje pa se bo naglo ohlajalo. Zvečer bodo temperature občutno nižje kot zjutraj, občutek ohladitve pa bo povečevala tudi burja. Ponoči bodo padavine ponehale in se bo vreme izboljšalo ter povečini razjasnilo.

Pred tem bo v soboto dopoldne pred prihodom vremenske fronte spremenljivo do pretežno oblačno in bodo že možne občasne krajevne padavine.

Arso je za soboto danes objavil rumeni alarm zaradi okrepljenega vetra, ki bo lahko dosegal do okrog 70 km/h in zaradi nastajanja neviht. Rumeni alarm pred okrepljenim vetrom so objavili tudi za jutri (petek).