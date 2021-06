Za STA zbrali več kot 250 tisoč evrov

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) končuje formalni del donacijske kampanje Za obSTAnek, v okviru katere so za pomoč Slovenski tiskovni agenciji (STA) v mesecu dni zbrali 264.500 evrov. Kot so zapisali, so zbrane donacije več kot prisegle njihova pričakovanja in se vsem donatorjem zahvalili. “Hvala vsem prijateljem STA, da ste se odzvali in pokazali, da je kakovostno in verodostojno novinarstvo še vedno tisto, ki si ga želite. Hvala vsem v cehu, da je enotno podprl tisto, kar je prav, in hvala STA-jevcem, da vztrajate,“ so poudarili v Društvu novinarjev Slovenije (DNS). STA so ob tem čestitali za njen 30. rojstni dan, ki ga bo obeležila v juniju. Ravno v četrtek bo minilo 30 let od vpisa STA v sodni register, s čimer je pred osamosvojitvijo Slovenije nastala nacionalna tiskovna agencija, ki je prvo novico objavila 17 dni kasneje, 20. junija 1991.

Društvo novinarjev pa je ravno danes predsedniku republike Borutu Pahorju poslalo tudi utemeljitev predloga za odlikovanje STA z zlatim redom za zasluge. “Menimo, da je predlog več kot utemeljen,“ so dodali. DNS je skupaj s prijatelji STA donacijsko kampanjo Za obSTAnek uradno naznanilo 3. maja, na svetovni dan svobode medijev, da bi agenciji pomagali premostiti finančne težave. STA namreč že 152 dni opravlja javno službo brez plačila države, ki ji ga sicer zagotavljata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon.