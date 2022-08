Za veliki šmaren bo vreme tudi ponagajalo

Za veliki šmaren bo vremenska slika po jutrišnji (nedeljski) stabilizaciji pod vplivom ciklonskega območja, ki bo nastalo nad Britanskim otočjem. Vetrovi bodo prehodno obrnili od zahoda, od koder bo pritekal bolj vlažen zrak. Zato bo vreme malo ponagajalo in se bo zlasti popoldne in zvečer nestanovitnost povečala.

Jutri (nedelja) bo povečini sončno, najvišje dnevne temperature bodo okrog ali malo nad 30 stopinj Celzija, ob morju do okrog 29 stopinj Celzija. Burja bo ponehala, čez dan bo pihal morski veter.

V ponedeljek zjutraj bo v glavnem še prevladovalo sončno vreme, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše in pogostejše v gorah.

Od torka do četrtka bo vreme spet stanovitno. Ponovno se bo okrepil anticiklon, ki bo zagotovil poletno jasnino. Od jugozahoda bo pritekal vse toplejši zrak.

V petek se bo našim krajem približala višinska dolina s severim zrakom, ki bo že v četrtek vplivala na vreme nad italijanskim severozahodom, kjer bo povzročila občutnejše poslabšanje. Od nje se bo odcepilo hladno višinsko jedro.

V petek se bo vreme poslabšalo, pojavljale se bodo občasne padavine in ozračje se bo ohladilo.