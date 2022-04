Za veliko noč prihaja severni zrak

V velikonočnem tednu bo, kot smo poročali, prevladoval anticiklon, ki nam bo do petka zagotavljal stanovitno in povečini sončno ter iz dneva v dan toplejše vreme. Proti nam bo pritekal razmeroma topel sredozemski zrak, najvišje dnevne temperature se bodo zlasti od srede vzpenjale do okrog ali nad 20 stopinj Celzija, za kakšno stopinjo bolj sveže bo le ob morju.

Od danes do četrtka ter v petek dopoldne bo povečini sončno in razmeroma toplo. V petek popoldne bodo v gorah nastajale občasne krajevne nevihte, kakšna kaplja dežja proti večeru ni povsem izključena tudi drugod.

Ob koncu tedna se bo vreme nekoliko spremenilo. Proti Balkanu se bo namreč spuščala višinska dolina s severnim zrakom, ki bo prehodno in le delno oplazila tudi naše kraje. Ob njeni bližini bo zapihala burja in se ozračje ohladilo, mestoma bo občasno tudi nekoliko povečevala nestanovitnost.

V soboto in nedeljo bo povečini delno jasno z morebitno občasno oblačnostjo in v glavnem suho. Pihala bo šibka do zmerna burja in bo hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 15 stopinj Celzija ali ponekod le za kakšno stopinjo Celzija višje. Ob dotoku hladnejšega severnega zraka bo ponekod lahko nastajala kopasta oblačnost, ni ravno izključeno, da iz nje lahko kakšna manjša krajevna ploha ali nevihta, ki bo verjetnejša v popoldanskih urah.

Na velikonočni ponedeljek bi moralo, kot kaže, prevladovati povečini sončno ali kvečjemu spremenljivo vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami malo nad 15 stopinjami Celzija.

V nadaljevanju prihodnjega tedna je možno, da bo vsaj občasno, zlasti v popoldanskih urah, nekaj več krajevne nestanovitnosti.