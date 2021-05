Za vremensko fronto se je ozračje ohladilo in je zapihala burja

Za izrazito hladno vremensko fronto, ki je zjutraj povečini že prešla naše kraje, se je ozračje ohladilo in je zapihala burja. Živo srebro se je v primerjavi z nočnimi temperaturami spustilo še za kakih 5 stopinj Celzija. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica namerila manj kot 10 stopinj Celzija, in sicer 9,4°C, v Trstu pa okrog 13 stopinj Celzija. Zapihala je burja, ki je dosegala hitrost do okrog 80 km/h.

Hladna vremenska fronta, ob kateri so se pojavljale tudi močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, bo v prihodnjih urah zapustila naše kraje. Vreme se bo že dopoldne delno izboljšalo. Popoldne bo ob dotoku hladnega višinskega zrka povečini še spremenljivo oblačno, mestoma bodo lahko še nastale posamezne plohe ali nevihte.

Jutrišnje jutro bo za ta čas razmeroma mrzlo. V dopoldanskih urah bo več jasnine, v popoldanskih pa bo povečini spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo lahko zavlekle v noč ma sredo.

V sredo bo vreme še občasno nestanovitno, zlasti v popoldanskih urah bodo lahko še nastale občasne krajevne plohe in nevihte.

Od četrtka do sobote se bo vremensko dogajanje umirilo in bo prevladovalo sončno ter toplejše vreme. Že v soboto zvečer ali v noči na nedeljo pa kaže na novo vsaj delno poslabšanje, ki bo po vsej verjetnosti občutnejše v ponedeljek.