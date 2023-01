Za zdaj vendarle bolj skladno z letnim časom

Vreme je po več tednih končno bolj skladno z letnim časom. Po včerajšnji vremenski fronti se je ozračje že nekoliko ohladilo, živo srebro pa se bo nocoj še spuščalo. Zaključil se je večtedenski temperaturni obrat, ob katerem se je v višjih slojih ozračja z anticiklonom zadrževal za ta čas zelo topel zrak, pod njim pa v nižinah zelo velika vlaga. Ozračje je bilo zelo stanovitno in je dalj časa povsem mirovalo.

Ob prehodu vremenske fronte so se zračni sloji premešali in se je temperatura izravnala. V gorah so bile v minuli noči temperature več stopinj Celzija pod ničlo, ob morju in v nižinah pa se je končno razjasnilo in so se prikazali sončni žarki.

Radiosonda iz Rivolta je ničto izotermo opolnoči namerila na višini 1533 metrov, kar je skladno z dolgoletnim dogajanjem. V primerjavi z minulimi tedni se je spustila za okrog 2000 metrov. Občutno so se ohladili zlasti najvišji zračni sloji. Na višini 3000 metrov je opolnoči namerila -12,1 stopinje Celzija in na višini okrog 5500 metrov -27,9 stopinje Celzija, kar je za okrog 4 stopinje Celzija manj od dolgoletne normalnosti.

Današnje najvišje dnevne temperature v nižinah in ob morju bodo malo nad 10 stopinj Celzija, jutri zjutraj pa se bo živo srebro v nižinah povečini spustilo do okrog ledišča ali pod ničlo.

Povečini sončno vreme se bo nadaljevalo danes in jutri, v noči na četrtek pa bo na vreme pri nas obrobno vplivala oslabljena vremenska fronta. Povečala se bo oblačnost, ponekod, zlasti v gorah, bodo možne občasne rahle padavine. V četrtek bo postopno spet več sonca.

V petek in soboto bo delno jasno ali spremenljivo, medtem ko bo v nedeljo že več oblakov in bo ponekod možno občasno rosenje. V prvi polovici prihodnjega tedna bo na vreme pri nas vplivala obsežna višinska dolina z atlantskim in severnoatlantskim zrakom. V ponedeljek se bo vreme poslabšalo. Več dni bo prevladovala oblačnost z občasnimi padavinami, ki bodo mestoma lahko tudi močne.