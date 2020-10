Za živali gre!

Evropska komisija je včeraj uradno prejela šesto uspešno evropsko državljansko pobudo Končajmo dobo kletk. To je prva uspešna pobuda po tisti z imenom Minority Safepack, s katero je več kot milijon podpisnikov v državah EU pozvalo k zaščiti in promociji jezikovne raznolikosti.

S pobudo Končajmo dobo kletk podporniki Evropsko komisijo pozivajo k odpravi nehumanega ravnanja z rejnimi živalmi v EU, ki večino življenja preživijo zaprte v kletkah.

Podporniki pobude, ki je bila registrirana septembra 2018, so zbrali skoraj 1,4 milijona podpisov v 28 državah članicah, ki so jih preverili in potrdili nacionalni organi držav članic.

Komisija se bo po pogovoru s pobudniki in razpravi v evropskem parlamentu v šestih mesecih morala odzvati na vsebino zahteve.