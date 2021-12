Zabave na prostem prepovedane, omejitev manj kot lani

Zdrava pamet in previdnost. Ti naj bi nekako bili vodili za najdaljšo noč v letu. V primerjavi z lanskim silvestrovanjem bo letošnji 31. december bistveno manj restriktiven, saj italijanska vlada ni dodala posebnih omejitev, koristno pa je spomniti, kaj lahko delamo, česa ne smemo ter kako naj ravnamo, da zaščitimo sebe in druge.

Vlada je dejansko z zadnjimi ukrepi, kar se tiče praznovanj, prepovedala le zabave na prostem, poleg tega pa uvedla zaostritev, zaradi katere kdor ni cepljen ali ni prebolel covida-19, ne sme niti popiti piva ali kave pri pultu v notranjosti gostinskih lokalov. Pogoja PC (preboleli, cepljeni) sta torej nujna tudi za tiste, ki se odpravljajo na večerjo v restavracijo. Izjema so le restavracije v notranjosti hotelov, za katere je dovolj tudi negativen izid testa na novi koronavirus. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati otrokom, ki so mlajši od 12 let. Covidno potrdilo pa je obvezno za starejše od 12 let, ki morajo torej izpolnjevati pogoj PCT tudi, ko stopijo na javna prevozna sredstva. Vse do 1. februarja bodo covidna potrdila veljala devet mesecev od prejema drugega odmerka cepiva, ob omenjenem datumu pa jo bodo skrajšali na šest mesecev.