Začasna prevetritev, nato ob prehodu leta vreme po starem vzorcu

Po prehodu sinočnje oslabljene vremenske fronte bo danes popoldne prehodno zapihala šibka burja, ki bo odpihnila zdajšnjo vlago in oblake ter delno prečistila ozračje. Delno se bo razjasnilo.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo in manj vlažno kot v minulih dneh. Zlasti v višinah se bo ozračje nekoliko ohladilo.

Od četrtka bo z jugozahodnimi tokovi spet pritekal bolj vlažen atlantski zrak in bo ob solidnem anticiklonu s toplim višinskim zrakom znova nastal temperaturni obrat. V nižinah bo zato več vlage in oblakov, mestoma se bo pojavljalo občasno rosenje. Od časa do časa bo lahko tudi padlo nekaj kapelj dežja. Ponekod bo zamegljeno ali bo nastala megla.

Temperature bodo podobne zdajšnjim, v gorah pa bo razmeroma toplo. Dnevni vzpon temperature v gorah pa bo vseeno nekoliko zaustavljal temperaturni obrat, ki bo nastal ob zasneženih površinah.

Konec leta, vključno s silvestrskim večerom, bo v nižinah v glavnem oblačen, ponekod zamegljen ali meglen. Omembe vrednih padavin za zdaj kaže, da ni pričakovati. Razmeroma toplo bo. V gorah bo več jasnine. Tudi na prvi dan v novem letu ne bo bistvenih vremenskih sprememb.