Začela se je matura

S pisanjem prve pisne naloge iz italijanščine, na šolah s slovenskim učnim jezikom pa iz slovenščine, se je danes začela matura na višjih srednjih šolah.

Ob 8.30 se je v Italiji izpita lotilo nekaj več kot 500.000 maturantov. Kandidati lahko izbirajo med tremi tipologijami: analizo in interpretacijo literarnega besedila, analizo in proizvodnjo argumentiranega teksta ter kritično razmišljanje o aktualnih tematikah. Maturantom so ponudili sedem izhodišč, za pisanje pa imajo na voljo šest ur.

Potem ko so dve leti maturitetni izpiti potekali samo ustno, imajo letos maturantje tudi dve pisni nalogi, eno jezikovno, druga pa je specifična za šolsko smer, ki so jo dijaki obiskovali pet let.

Uporaba zaščitne maske na letošnji maturi ni obvezna, je pa priporočena.

Dijaki, ki obiskujejo slovenske višje srednje šole, so lahko izbirali med interpretacijo besedil Kocbekovega ali Kosovelovega literarnega odlomka. Za analizo in proizvodnjo argumentiranega teksta so imeli na voljo zgodovinsko gloso Jožeta Pirjevca, besedilo nevrologa Oliverja Sacksa o ljubezni do glasbe in tekst nobelovega nagrajenca Giorgia Parisija o podnebnih spremembah. Na voljo pa so imeli tudi naslove, pri katerih so lahko razmišljali o aktualnih temah, in sicer o podjetniški etiki in družbenih omrežjih.

Dijaki so bili zadovoljni predvsem z raznolikostjo nalog, najbolj priljubljeni pa so bili naslovi, ki so se nanašali na aktualne teme.