Začenja se daljše obdobje s sončnim vremenom

Subtropski anticiklon se je spet okrepil in razširil nad naše območje. V bližnji prihodnosti nam bo zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme, ki bo, kot kaže, trajalo tudi ves prihodnji teden. Stanovitno obdobje bo lahko ponekod, le od časa do časa, prekinila kakšna nevihta, ki bo sicer verjetnejša v gorah. Toda v glavnem bo v prihodnjih dneh vreme sončno in prijetno toplo. Temperature bodo spet poletne, ekstremne vročine pa ne gre pričakovati.

Danes in jutri bo pretežno jasno. Danes bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija. Jutri bo vreme podobno, burja bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem malo nad 30 stopinj Celzija, ob morju do okrog 27 stopinj Celzija.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo nadaljevalo podobno vreme. Prevladovala bo jasnina. Kakšna popoldanska nevihta bo možna zlasti v severnih goratih predelih. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 30 stopinj Celzija. Tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna, kot kaže, ni pričakovati omembe vrednih vremenskih poslabšanj.