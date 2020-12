Začenja se izrazita odjuga

Po nekajdnevnem zimskem obdobju se že udejanja izrazita odjuga. Ozračje se bo ob koncu tedna ob močnih južnih vetrovih otoplilo, zlasti v goratem svetu pa se bodo že od današnjega dne pojavljale močne in vztrajne padavine. Civilna zaščita iz FJK in Arso sta ob poslabšanju objavili tridnevni rumeni oz. za gorske predele FJK in ob morju zaradi visokega plimovanja oranžni alarm.

Ob zelo obsežni in globoki višinski dolini, ki je zaobjela večji del zahodne Evrope, bodo naši kraji več dni na vzhodnem robu globokega sredozemskega ciklona. Proti nam bodo pritekali močni južni vetrovi, ki bodo prinašali zelo vlažen in za ta čas topel zrak.

Poslabšanje bo najbolj izrazito v gorah, kjer se bodo od danes do vključno nedelje pojavljale močne do obilne padavine. Količine bodo ponekod lahko zelo velike. Drugod bodo padavine povečini zmerne do močne, mestoma lahko obilne.

Ob okrepljenem jugovzhodnem vetru bo poslabšanje danes in jutri ob morju manj izrazito. Danes bo ob morju še prevladovalo suho vreme, jutri bo že nekaj več dežja z morebitnimi vmesnimi obdobji spremenljivosti. V nedeljo se bodo padavine okrepile in bodo pogostejše. Možne bodo tudi nevihte.

Vse te dni bodo pihali okrepljeni južni vetrovi in bo iz dneva v dan topleje.