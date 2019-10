Začenja se jesenski Ljubljanski teden mode

Danes se začenja jesenski Ljubljanski teden mode, ki bo potekal do petka. Prireditelji, zavod Zvereene, napovedujejo tri dni revij 32 domačih in tujih modnih oblikovalcev, konferenco na temo Sistem mode, predstavitev nove kolekcije Benedetti Life Mateje Benedetti in razstavo predstavljenih kolekcij modnih oblikovalcev. Modne steze bodo tokrat v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Letošnja novost je sodelovanje organizatorjev s Centrom za kreativnost.

Na konferenci, ki bo v četrtek in petek, bo govora o vprašanju povezovanja modne industrije s kreativnim in kulturnim sektorjem. Predstavili bodo poslovne modele na področju modne industrije po svetu, še posebej pa strategije, ki upoštevajo posebnosti slovenskega okolja. Sodelovali bodo strokovnjaki s področja modne industrije in modnih medijev iz več kot desetih držav, med drugim iz Francije in Italije.