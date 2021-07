Začenja se nov vročinski val

Z današnjim dnem se marsikje v FJK in v Sloveniji začenja nov vročinski val. Udejanjil se bo, kjer bodo povprečne 24-urne temperature višje od 25 stopinj Celzija, kar pričakujemo v večini naših krajev. Morda bodo danes izvzeti le nekateri obmorski predeli, kjer pa se bo temperatura jutri prav tako zvišala.

Vročina bo najbolj pritisnila jutri in v četrtek, ko se bodo temperature zlasti na Goriškem čez dan lahko povzpele do okrog ali morda nad 35 stopinj Celzija. Ob morju bodo najvišje dnevne temperature okrog 32 stopinj Celzija. Povečal pa se bo odstotek vlage, zato bo mestoma soparno in bo toplotna obremenitev občutna. Tople bodo tudi noči.

Tokratni vročinski val bo, kot kaže, kratkotrajen, saj se bo po vsej verjetnosti zaključil že v petek, ko bo alpsko območje vsaj obrobno oplazila vremenska fronta, za katero bo pritekal bolj svež zrak. Ozračje se bo nekoliko osvežilo, v soboto pa bodo najvišje dnevne temperature pod 30 stopinjami Celzija. Bolj sveže bodo tudi noči.

V nedeljo bo povečini sončno in prijetno toplo.

Tudi v prihodnjem tednu za zdaj ne kaže na dolgotrajnejšo večjo vročino. Prevladovale bodo visoke, toda ne ravno prevroče poletne temperature, ozračje pa bo vsaj občasno nestanovitno.

Od danes do vključno četrtka bo sicer prevladovalo sončno vreme, medtem ko bo v petek nekaj več spremenljivosti in bodo možne krajevne nevihte, ki bodo verjetnejše v gorah. V soboto in nedeljo bo spet več sončnega vremena.