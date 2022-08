Subtropski anticiklon se krepi in bo vse občutneje zaobjel tudi naše območje. Prinaša pa povečini sončno in vse toplejše vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Začenja se nov vročinski val.

Od danes do vključno nedelje bo ves teden prevladovalo sončno vreme, iz dneva v dan bo topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti v drugi polovici tedna spet dvigale nad 35 stopinj Celzija, mestoma se bodo proti koncu tedna zlasti na Goriškem ter na Pordenonskem lahko približale 38 ali 39 stopinjam Celzija. Toplejše bodo tudi noči. Manj vroče bo ob morju, kjer bodo najvišje dnevne temperature ob morskem vetru okrog ali le za kakšno stopnjo Celzija nad 30 stopinjami Celzija. Povečal pa se bo odstotek relativne vlage in ob zato večji tudi občutek soparnosti. Prav tako bodo ob morju zelo tople tudi noči.

Ob koncu tedna in v začetku prihodnjega se bosta sicer približali alpskemu grebenu vremenski fronti, ki pa bosta, kot kaže, le obrobno vplivali na dogajanje pri nas. V preteklih dneh je kazalo, da bo njihov vpliv lahko kar občuten, kar pa zadnji izračuni v bistvu izključujejo. V vsakem primeru bo sicer prišlo do manjše spremembe, ozračje se bo za kakšno stopinjo Celzija prehodno rahlo osvežilo, kar pa bo skoraj neobčutno, ker ni pričakovati večjih sprememb temperature. Vročina bo le rahlo in prehodno popustila.

Anticiklon se bo v prihodnjem tednu nato spet občutno okrepil in po zdajšnjih izračunih predvidoma dosegel svoj višek v dneh okrog velikega šmarna. Nadaljevalo se bo tako sončno vreme, vročina pa naj bi se mestoma lahko še stopnjevala.