Začenja se vpisovanje za šolsko leto 2022/2023

Z današnjim dnem se v Italiji začenja vpisovanje v otroške vrtce in šole vseh stopenj za prihodnje šolsko leto 2022/2023. Vpis je možen od 8. ure današnjega dne do 20. ure 28. januarja, kot velja že nekaj let, za glavnino državnih osnovnih, nižjih in višjih srednjih šol vpisovanje v prvi letnik poteka izključno po spletu. Izvzeti so otroški vrtci, šole v Dolini Aoste ter na Tridentinskem in Južnem Tirolskem, tretji letniki nekaterih smeri oz. tipologij šol, izobraževalni tečaji za odrasle ter učenci oz. dijaki, ki čakajo na posvojitev.

Starši oz. skrbniki imajo že od 20. decembra 2021 možnost, da se prijavijo v sistem spletnega vpisovanja Iscrizioni on line na portalu italijanskega ministrstva za šolstvo s pomočjo podatkov iz javnega sistema digitalne identitete Spid, elektronske osebne izkaznice Cie ali elektronske identifikacije eIdas. Ob vpisu starši posredujejo osnovne informacije o učencu oz. dijaku (davčno kodo, ime in priimek, datum rojstva, stalno bivališče idr.) ter izberejo šolo oz. učno smer, pri čemer si lahko pomagajo s podatki o posameznih šolah in smereh, ki so na voljo na portalu Scuola in Chiaro in istoimenski aplikaciji. Možno se je vpisati samo na eno šolo, starši pa imajo v slučaju, da na izbrani šoli ni dovolj mest, tudi možnost, da kot alternativni izbiri označijo še drugi dve šoli. Starši morajo izpolniti spletni obrazec in ga posredovati izbrani šoli, tisti, ki so se odločili, da njihovi otroci ne bodo obiskovali katoliškega verouka, pa bodo med 31. majem in 30. junijem letos izbrali možne alternativne dejavnosti. Sistem bo po elektronski pošti starše obvestil o opravljenem vpisu in statusu prijave, s pomočjo posebne spletne funkcije pa bodo družine lahko sledile postopku.

Kampanja vpisovanja za prihodnje šolsko leto pa je stekla v obdobju razhajanj ob vprašanju, kako bo potekala obnovitev pouka po končanih božičnih in novoletnih počitnicah. V vladi in vodstvih dežel se nagibajo k rešitvi, ki bi za cepljene učence in dijake v slučaju dveh okužb v posameznem razredu predvidela petdnevni samonadzor, po desetih dneh pa test, za necepljene pa desetdnevno karanteno in pouk na daljavo. V slučaju treh okužb v razredu pa bi možne ukrepe preverilo zdravstveno podjetje. V otroških vrtcih pa bi v slučaju ene same okužbe v razredu ohranili desetdnevno karanteno in testiranje za vse.

Proti taki izbiri so tako sindikati kot ravnatelji, ki opozarjajo, da bi v primeru pouka na daljavo za necepljene šlo za diskriminacijo. Nesoglasja so tudi v sami vladni večini, predsednik Dežele Kampanija Vincenzo De Luca pa je predlagal alternativno rešitev: osnovne šole bi zaprli za 20 ali celo 30 dni in bi v tem času pouk za vse potekal na daljavo, da bi osnovnošolsko populacijo lahko cepili in ponovno varno odprli šole.