Začetek novega šolskega leta v FJK 12. septembra

Deželni odbor FJK je na predlog pristojne za šolstvo v deželni vladi Alessie Rosolen odobril šolski koledar 2022/2023. Malčki bodo vstopili v vrtce v ponedeljek, 12. septembra 2022, šolsko leto pa se bo za njih zaključilo 30. junija 2023. Skupno bodo imeli 223 dni pouka oz. dan manj, če bo praznovanje zavetnika potekalo na delovni dan.

Pouk v osnovnih šolah, na srednjih šolah in na višjih srednjih šolah se bo začel v ponedeljek, 12. septembra 2022, zaključil pa v soboto, 10. junija 2023. Učenci in dijaki bodo skupaj imeli 206 dni pouka, razen morebitnega dneva manj ob praznovanju zavetnika na delovni dan.

Pouk bo v FJK odpadel v ponedeljek, 31. oktobra in v torek, 1. novembra. Božično-novoletne počitnice bodo od sobote, 24. decembra do sobote, 7. januarja, velikonočne pa od četrtka, 6. aprila do torka, 11. aprila. Pouk bo odpadel tudi ob priliki pusta, in sicer od ponedeljka, 20. februarja do srede, 22. februarja. Praznična dneva brez pouka bosta tudi ponedeljek, 24. aprila in torek, 25. aprila.

Po vsesplošnem državnem koledarju bodo šole in vrtci zaprti tudi 8. decembra, 1. maja in 2. junija.