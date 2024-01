Zadel ga je hlod

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj ob 14.30 posredovali skupaj z gasilci in gorskimi reševalci v gozdu pri kraju Vito d’Asio na Pordenonskem, kjer se je poškodoval gozdar, ki ga je zadel hlod. Prehodili so kakih 400 metrov in ga peš dosegli na kraju nesreče. Zdravstveno osebje mu je nudilo najnujnejšo oskrbo, nato je priletel reševalni helikopter, na katerega so ga potegnili z vitlom. Prepeljali so ga v pordenonsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.