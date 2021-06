Zadišalo po poletju

Ob morju in v nižinah danes prevladuje sončno in toplo vreme. Najvišje dnevne temperature so na Pordenonskem mestoma presegle 28 stopinj Celzija, na Goriškem pa so namerili nad 27 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj je v Trstu ob še mrzlem morju in na Kraški planoti. Razmere so zelo ugodne za sončenje ob morju, na plažah se je že dopoldne zbralo večje število ljudi. V popoldanskih urah bo več spremenljivosti zlasti v gorah, kjer bodo nastajale krajevne plohe in kakšna nevihta. Drugod se bo nadaljevalo povečini suho vreme.

Jutri se bo ob pronicanju nekoliko hlanejšega višinskega zraka nestanovitnost povečala. Prevladovalo bo spremenljivo vreme, mestoma se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Vmes bodo obdobja s spremenljivostjo ali delno jasnino. Nekaj več sončnega vremena bo predvidoma ob morju, kjer pa prav tako posamezne nevihte ne bodo ravno nemogoče.

Nestanovitno vreme se bo zavleklo tudi deloma v ponedeljek, ko bo še spremenljivo in se bodo mestoma, pogosteje v gorah, pojavljale občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo manj pogoste in verjetne ob morju. V popoldanskih urah se bo vreme že postopno izboljšalo. Dopoldne bo pihala šibka burja, ki bo čez dan ponehala.