Zadnje upanje za slovensko manjšino

Tokrat gre zares. Italijanska poslanska zbornica bo pred koncem leta dokončno odobrila ustavni zakon o zmanjšanju števila parlamentarcev, istočasno pa bo stekel postopek za nov volilni zakon. Predsednik vlade Giuseppe Conte napoveduje, da bodo nova volilna pravila spoštljiva do manjših strank in zapostavljenih zemljepisnih območij. Premier ni omenil jezikovnih manjšin, tako zmanjšanje števila parlamentarcev kot nov volilni zakon pa se neposredno tičeta tudi slovenske manjšine.

V zakonu, ki zmanjšuje število parlamentarcev, ne bo nobenih »varovalk« za našo manjšino, kaj šele zajamčeno zastopstvo. To je zamujen vlak, ki v resnici ni nikoli pripeljal na postajo, zato je ta zgodba »ad acta«, razen če nočemo s tem vprašanjem še naprej mahati in vihteti kot z nekakšno načelno, a zbledelo zastavo. Za zajamčeno zastopstvo ni bilo v preteklosti političnih in ne pravnih pogojev, kaj šele sedaj, ko so po treh parlamentarnih »branjih« poslanci na tem, da prvič v povojnem času spremenijo sestavo senata in poslanske zbornice. Slovencem v Italiji ostane le volilni zakon.