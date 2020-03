Zagotoviti pretok blaga čez mejo

Generalni direktorji policij in vodje mejnih služb Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Srbije in Slovenije so na današnji videokonferenci poudarili pomen zagotavljanja neprekinjenega pretoka blaga v regiji in oskrbe državljanov z osnovnim blagom. Soglašali so, da je treba prevozu medicinske opreme in blaga zagotoviti prednostni prehod čez mejo.

Strinjali so se, da je treba posebno pozornost nameniti prevozu medicinske opreme in blaga, za katerega naj bi zagotovili prednostni prehod čez mejo, po potrebi tudi z zagotavljanjem policijskega spremstva. Soglašali so, da je treba posameznike, ki izkoriščajo trenutne razmere za pridobitev lastne premoženjske koristi, obravnavati prednostno. Kadar se pojavijo taki zločini, je treba zagotoviti medsebojno pomoč med državami na najvišji ravni in ustrezno izmenjavo informacij. Izrazili so potrebo po redni izmenjavi informacij o izkušnjah s policijskimi ukrepi. Naslednjo videokonferenco so napovedali za ponedeljek.