Zagrešil je 25 kaznivih dejanj

Policisti iz Kopra in Izole so prijeli in kazensko ovadili 27-letnika iz Kopra, ki je poleti v Kopru na različnih mestih ukradel 9 parkiranih koles v skupni vrednosti okrog 12.000 evrov in v trgovinah več različnih artiklov. Ukradel je med drugim tudi poln nahrbtnik, v katerem je bila bančna kartica, s katero je nato opravljal nakupe. Obtožen pa je tudi goljufije, ker v enem primeru ni plačal prenočišča, ukradel pa je tudi motorno vozilo.

Prav tako je ukradel 3 kolesa v Izoli v skupni vrednosti 4700 evrov, v dveh trgovinah pa je kradel in grozil. Občasno sta z njim sodelovala še 36-letnik in 40-letnik, oba iz Kopra, so sporočili policisti.

Policisti so v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije iz Kopra 27-letnika pridržali in podali kazenske ovadbe za 25 kaznivih dejanj. Po zaključenih policijskih postopkih je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredil pripor.