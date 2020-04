Zajetna pošiljka zaščitne opreme za zdravstveno podjetje Asugi

Prejeli so 560 zaščitnih halj, 1200 zaščitnih kombinezonov, 120.000 kirurških mask in 15.000 mask tipa Ffp2. Zajetno pošiljko z osebno zaščitno opremo so v preteklih dneh prejeli pri tržaško-goriškem zdravstvenem podjetju Asugi, je danes sporočil Riccardo Riccardi, član deželne vlade, ki je pristojen za zdravstvo in civilno zaščito. Zaščitna oprema zdravstvenemu osebju omogoča zaščito pred okužbo s koronavirusom, ki so ji ravno slednji močno izpostavljeni. Poleg omenjenega je podjetje tudi sklenilo konvencijo s specializiranim podjetjem, ki bo skrbelo za sterilizacijo nekaterih zaščitnih oblačil, kar je za posamezne kose mogoče tudi do 70-krat.