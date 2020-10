Zakaj so Italijani »pozabili« na fašizem?

Italijanski zgodovinski inštitut Ferruccio Parri, ki povezuje vse deželne inštitute odporniškega gibanja v Italiji (tudi tistega v FJK), je na svoji spletni strani najavil knjigo zgodovinarja Filippa Focardija Il cantiere della memoria (Delavnica spomina), ki je pravkar izšla pri založbi Viella. Gre za knjigo, ki obravnava tudi medvojna in predvojna dogajanja v naših krajih in različne zgodovinske spomine ter znane stereotipe o »dobrih Italijanih« in »zlobnih Nemcih«, ki jih je v svoji znameniti knjigi Italiani, brava gente? (v slovenskem prevodu Italijani, dobri ljudje?) že odlično predstavil zgodovinar Angelo Del Boca.

Posebno poglavje knjige je namenjeno vprašanju, zakaj Italijani - za razliko od Nemcev - niso vsaj kazensko-pravno obračunali s fašizmom in torej niso imeli svojega nürnberškega procesa. Javno mnenje je pod taktirko povojne politične oblasti in hkrati pritiskov iz tujine (v prvi vrsti ZDA) dejansko pometlo pod preprogo, če že ne prikrilo, kaj je bil fašizem in kaj je italijanska vojska slabega naredila v Afriki, Grčiji, Albaniji ter na tleh nekdanje Jugoslavije. Focardi tudi piše o prelomnih stališčih, ki jih je do polpretekle zgodovine zavzel pokojni predsednik Carlo Azeglio Ciampi, predstavlja tudi usmeritve njegovih naslednikov na Kvirinalu Giorgia Napolitana in Sergia Mattarelle. Torej, še kako aktualna knjiga.