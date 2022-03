»Zakaj umirajo otroci? Oni niso ničesar krivi«

Profil Aline Tihonove na družbenem omrežju LinkedIn je ostal ujet v času pred 24. februarjem 2022. Zdi se, da se mlada Ukrajinka pri mednarodni korporaciji še vedno ukvarja z naročniki računalniških rešitev in da uživa brezskrbno življenje v Harkovu. Pred dobrim mesecem se je veselila nakupa novega stanovanja in počitnic v Franciji, ki jih bi morala po prvotnih načrtih ta teden preživeti na snegu. V nekaj dneh pa se je njeno življenje spremenilo.Stanovanja, v katerega se ni nikoli vselila, ni več, pot v Alpe pa je zamenjal beg v Termopol, nedaleč od Lvova.

Kako gledate na pobeg zdaj, ko ste na varnem?

Po pravici povedano zdaj težko ocenim, če sem res na varnem. V tem trenutku sem morda daleč od nevarnosti, vsak trenutek pa se lahko situacija močno spremeni. Veliko razmišljam o begu in o zadnjih dneh, ki sem jih preživela v Harkovu. Vsako minuto v dnevu se ukvarjam z istimi vprašanji: kaj in predvsem zakaj se to dogaja? Zakaj so napadena tudi ostala mala mesta, zakaj ciljajo na bolnišnice? Zakaj umirajo civilisti in otroci, oni niso ničesar krivi.

Hkrati pa doživljam sindrom preživelega, počutim se krivo, ker ne storim več za to, da se stvari spremenijo. Včasih bi kar spakirala in odšla nazaj, kar seveda nima smisla, ker je na vzhodni strani izjemno nevarno. Po svojih najboljših močeh skušam pomagati ljudem, ki so na poti, iščem varna prenočišča ali pa jih usmerjam do humanitarnih koridorjev.

Kaj je z Alino, projektno vodjo, ki se veseli dela v timu računalničarjev?

K sreči za svoje delo potrebujem zgolj prenosnik in v zadnjih dneh poskušam nekaj malega narediti za službo. Tako da tista Alina še vedno obstaja in mi zdaj pomaga, da se mi ne zmeša. Ni pa lahko, ker pogrešam življenje, ki sem ga imela še pred nekaj tedni. Pogrešam Harkov in prednosti velikega mesta, hojo po parku in pijačo sredi noči v družbi prijateljev. Tu v Termopolu skušam sicer iti kdaj na kavo in po nakupih, ampak vse skupaj se mi zdi tako absurdno. Le nekaj deset ali sto kilometrov stran divja vojna, tu pa lahko stopim v kavarno ali pa v trgovino, ne da bi čakala v vrsti. Ko pa vstopim v prodajalno ugotovim, da so police celo založene. Kako neverjetno je vse to, če pomislim na ostala mesta, kjer ljudje ne morejo niti stopiti iz zaklonišča.