»Zakon o fojbah je nesprejemljiv«

Vrstijo se kritike in pomisleki nad zakonskim predlogom stranke Bratje Italije o kazenskem pregonu zanikovalcev fojb, ki ta pojav na nek način vzporeja s holokavstom. Po številnih uglednih zgodovinarjih je zakonski predlog (prvi podpisnik senator iz FJK Luca Ciriani) doživel javno kritično presojo Milene Santerini, državne koordinatorke boja proti antisemitizmu pri predsedstvu italijanske vlade. V odprtem pismu dnevniku Repubblica utemeljuje svoje nasprotovanje Cirianijevemu predlogu in razloge zakaj je njegova zamisel ne samo zgodovinsko neutemeljena, temveč tudi nevarna.

Zakonodajalec je leta 2016 v novem kazenskem zakoniku izrecno ločil šoa od vseh drugih genocidov ter vojnih zločinov. Ne zato, da bi zmanjševal grozodejstva proti človeštvu, ki so v zgodovini stalnica, temveč da bi izpostavili enkratnost genocida evropskih Judov, ki je imel za cilj sistematično uničenje celega naroda. Santerini pravi, da so fojbe obsodbe vredne, zato je parlament leta 2004 proglasil 10. februar za dan spominjanja na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, dan spomina na holokavst pa je po vsej Evropi 27. januar.

»Vse žrtve genocidov v kakršnem koli kraju in zgodovinskem trenutku, brez izjem, zaslužijo pravico ter enako dostojanstvo, spoštovanje in pieteto. Toda če bi fojbe vključili v kazenski pregon bi tvegali, da bi jih obravnavali ne kot vojni zločin, kar so bile, temveč kot epohalni pojav, kot je bil holokavst,« je še napisala pooblaščenka predsedstva vlade.