Na avtocesti A4 se nadaljujejo dela za gradnjo tretjega voznega pasu. Družba Autovie Venete opozarja, da bo na 7-kilometrskem odseku med Alvisopolijem in Latisano prišlo do prehodne zamenjave vozišča, in sicer od 22. ure danes (ponedeljek, 17. avgusta) do 22. ure v petek, 21. avgusta, pri čemer poziva na večjo previdnost.