»Zamuditi priložnost cepljenja, žalitev za tiste, ki cepiva nimajo«

Italijanski predsednik Sergio Mattarella se je v svojem sinočnjem tradicionalnem silvestrskem nagovoru pred skorajšnjim iztekom mandata poslovil od prebivalstva in se zahvalil vsem, ki so mu v tem sedemletju stali ob strani. Posebej se je zahvalil zdravstvenim delavcem. Sodržavljane je pozval, naj se veselijo leta 2022 in vanj zrejo z upanjem in zaupanjem. Ljudi je tudi znova spodbudil, naj se cepijo proti covidu-19. »Hvala vsem, ki so se cepili. Zamuditi priložnost cepljenja, je žalitev za vse tiste, ki cepiva nimajo,« je med drugim opozoril. Povedal je, da je sicer vse svoje tradicionalne nagovore ob koncu leta doživljal zelo zavzeto in čustveno, a so ta občutja tokrat še posebej močna, ker se bo njegova predsedniška vloga kmalu iztekla.

»Bilo je sedem težkih, kompleksnih in čustvenih let: Spominjam se najsrečnejših trenutkov, a tudi najbolj dramatičnih dni, ob katerih se je zdelo, da prevladujejo težave in trpljenje,« je še dejal.