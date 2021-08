Pred 52 leti je prvi človek stopil na Luno in izrekel slovite besede: »To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.« Pol stoletja kasneje se je ameriška vesoljska agencija Nasa spet pripravljala na pot na Zemljin satelit. Leta 2024 je z Evropsko vesoljsko agencijo načrtovala misijo Artemis, cilj katere bi bila ravno vrnitev človeka na Luno. Zartaknilo pa se je pri vesoljskih oblačilih za astronavte. Kot so pred dnevi dali vedeti pri Nasi, so kombinezoni astronavtov stari več kot štirideset let, vesoljska agencija pa se je znašla v škripcih pri načrtovanju novih. Kljub štirinajstim letom dela in 420 milijonov dolarjev vredni naložbi, prototip novega astronavtskega kombinezona ne zadovoljuje varnostnih standardov. Do zamud pa ni prišlo le pri načrtovanju kombinezonov. Težave so se pojavile tudi pri načrtovanju rakete, ki bi človeka pripeljala do Lune in vozila, s katerim bi se astronavti peljali po satelitu. Zmagovalka razpisa, podjetje SpaceX, ki ga vodi Elon Musk, se je namreč zapletlo v sodni postopek s podjetjema, ki na razpisu nista bili uspešni (Blue Origin in Dynetics). Da bi rešil nastalo situacijo, je Musk na Tviterju zapisal, da njegovo podjetje Nasi ponuja pomoč pri načrtovanju oblačil za astronavte.