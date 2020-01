»Zanikanje fojb kaznivo dejanje«

Stranka Fratelli d’Italia predlaga, da se v italijanski kazenski zakonik kot kaznivo dejanje vključi »apologijo in zanikanje pokolov fojb«, in to v isti člen, kjer se kazensko preganja zanikanje holokavsta, torej genocida judovske skupnosti. To piše v zakonskem predlogu, ki ga je v imenu desne stranke vložil furlanski poslanec Walter Rizzetto, nekdanji evropski poslanec Gibanja 5 zvezd, ki je pred leti prestopil v stranko Giorgie Meloni. Rizzetto tudi predlaga, da bi morale lokalne uprave pred oddajanjem javnih prostorov in dvoran za pobude o fojbah predhodno zaprositi za mnenje združenja istrskih beguncev.

To vsekakor ni prvi poskus italijanske desnice ne samo, da bi kazensko preganjali apologijo fojb, kot temu pravi Rizzetto, temveč, da bi ezulska združenja nekako pooblastili, da bi predhodno presojala kdo ima pravico (in kdo ne) razpravljati o fojbah. Takšni in podobni predlogi so v preteklosti naleteli na ostre odzive zgodovinske stroke, ki je ocenila, da gre za nedopustno cenzuro. Rizzetto je svoj zakonski predlog, ki so ga podpisali vsi poslanci Fratelli d’Italia, kot sam priznava, vložil v vidiku bližnjega dneva spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre.