Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Zapečeni sataraš po srbsko

Ko si popolnoma brez idej, se zatečeš na splet in jadraš z ene spletne strani na drugo Tako se je zgodilo tudi meni, med »surfanjem« pa sem naletel na srbsko stran, na kateri je bilo na tisoče najrazličnejših receptov. Ostal sem samo pri glavnih jedeh, sicer bi bil še danes tam. Bili so recepti z vsega sveta (pardon, skoraj z vsega sveta, nisem namreč zasledil niti enega samega recepta, ki bi mu priznali, da prihaja iz Slovenije ali Hrvaške; za nekatere tipično slovenske recepte je bilo rečeno, da so avstrijski ali madžarski, za hrvaške, na pr. za morske ribe pa je kot država izvora bila omenjena Srbija ali kvečjemu Črna Gora.

Bratstvo in enotnost sodita najbrž v prejšnje stoletje...) Kljub vsemu pa je bilo nekaj dokaj zanimivih in tudi za nas sprejemljivih receptov.

Kot zanimivost naj povem, da se je o pripravi leskovačke mučkalice, ene najbolj priljubljenih tipično srbskih jedi, razvnela žolčna polemika, s psovanjem in vsem kar sodi zraven. Zanimivi so tudi recepti očitno italijanskega izvora, ki pa jih avtor pripisujejo sedaj Grčiji, sedaj Kanadi pa tudi Avstraliji ali ZDA. V marsikaterem receptu namesto pelatov, ali sploh paradižnikove mezge, uporabijo kar ketchup, kar sem sicer zasledil tudi v nekaterih receptih na slovenskih spletnih straneh.

Med recepti, ki sem si jih izpisal, naj danes omenim sataraš (ki je neke vrste peperonata) z jajci, ki se mi je zdel še kar užiten, zanj pa potrebujemo:

0,5 kg piščančjega mesa

2 večji čebuli

4 paradižnike

2 rdeči mesnati papriki, če je ena pekoča toliko bolje

2 korenčka

100 g mesnate slanine

150 g ribanega sira

4 jajca

semensko olje

limonin sok

sol in poper

V večji ponvi na olju prepražimo drobno sesekljano čebulo, dodamo na kockice narezano slanino in na kockice narezana korenčka. Tudi meso narežemo na kocke, ga pokapamo z limoninim sokom in ga popopramo, nato ga dodamo v čebulo in korenje. Pražimo nekaj minut, nato dodamo na trakove narezani papriki. Če se je vsa zadeva preveč posušila, dodamo malo vode ali še bolje juhe. Ko je meso že na pol mehko, dodamo olupljen in na kockice narezan paradižnik. Pustimo, da počasi vre, dokler se meso in zelenjava ne zmehčajo. Solimo in po potrebi popramo.

Meso s papriko in vsem ostalim sedaj stresemo v naoljeno ognjevarno posodo, potresemo z naribanim parmezanom, na katerega ubijemo jajca. Namesto ene same ognjevarne posode, lahko uporabimo več manjših, porcijskih. V drugem receptu za sataraš, namesto piščanca, kuhajo prekajene klobase.

Pečemo v na 200 stopinj ogreti pečici dokler jajca ne zakrknejo.

Prijatno (dober tek)!

Ivan Fischer