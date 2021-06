Zapeljal na traso triatlonske tekme in povzročil nesrečo

Koprski policisti so v soboto posredovali na Piranski cesti, kjer so bili štirje kolesarji poškodovani, eden huje. Ugotovili so, da je 68-letni voznik osebnega avtomobila iz Jesenic, ki je vozil iz smeri Semedele proti središču mesta, pri bazenu polkrožno obrnil in zapeljal na prireditveno traso triatlonske tekme, zavarovano s pokončnimi zaporami. Ravno v tistem trenutku so pripeljali štirje kolesarji, ki se niso uspeli izogniti trčenju. Poškodovani so bili 52-letni kolesar iz Maribora, slednji je utrpel hujše poškodbe, 45-letni kolesar iz Trsta, 42-letni iz Komende in 49-letni kolesar iz Maribora. Policisti bodo povzročitelju izdali ustrezen ukrep.