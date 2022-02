Zapeljal s ceste in padel pod avtomobil

Na lokalni cesti iz smeri Potoč proti Senožečam je v noči na nedeljo voznik iz okolice Sežane s svojim avtomobilom zapeljal s ceste na travnato površino. Na zemeljskem nasipu je vozilo dvignilo v zrak in ga obrnilo na levi bok, pri čemer se je začelo prevračati. Voznik je tedaj padel iz vozila in naposled obtičal pod njim. Izpod razbitin sta ga rešila dva voznika, ki sta prisostvovala nesreči.

Na kraj so prišli reševalci, ki so huje poškodovanega voznika odpeljali v bolnišnico v Izolo, ponoči so ga premestili v KC Ljubljana. Policisti so ugotovili, da voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu.