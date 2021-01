Koprski policisti so sinoči ob 21.40 na Šmarski v Kopru po prejetju klica izsledili in ustavili voznika. Očividci so jih obvestili, da so ga opazili, medtem ko je zapeljal skozi rdečo luč, kasneje pa je tudi odpiral vrata med vožnjo. Gre za 31-letnega Koprčana, ki je pregloboko segel v kozarec. Napihal je namreč 0,58 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi mu obdolžilni predlog in plačilni nalog zaradi gibanja v času omejitve.