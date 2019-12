Zapihala bo burja in se bo ohladilo

Vremenska fronta bo v popoldanskih urah počasi zapuščala naše kraje. Padavine bodo oslabele in ponehale. Zapihala bo burja, pritekati bo začel občutno hladnejši zrak. Ozračje se bo ponoči ohlajalo. Najnižje jutranje temperature bodo povečini le za kakšno stopinjo Celzija nad lediščem, ob morju okrog 6 stopinj Celzija.

Jutri bo prevladovalo sončno vreme. Pihala bo burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

Sončno zimsko anticiklonsko vreme z razmeroma hladnimi jutri in postopno nekoliko višjimi dnevnimi temperaturami bo prevladovalo do vključno četrtka ali petka. Nato kaže spet na več vlage in oblakov. V prihodnjem tednu po zdajšnjih izračunih pričakujemo novo poslabšanje in nekoliko nižje temperature.

V gorah medtem sneži. Nevarnost snežnih plazov se je v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov povečala in je znatna, tretje stopnje, nižje pa zmerna, druge stopnje, sporoča Arso.