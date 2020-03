Po prvih informacijah, ki smo jih začeli prejemati malo pred 17. uro, so na nekaterih manjših mejnih prehodih na slovensko-italijanski meji začeli postavljati zapore. Aktivnosti so se začele na prehodu med Škabrijelovo in Erjavčvo med Gorico in Novo Gorico. Zaporo so postavili tudi med Livkom in Sovodnjo.

Na mejnem prehodu Vrtojba, kjer bo prečkanje mogoče, že ustavljajo voznike in jih pregledujejo. Sodeluje tudi zdravstveno osebje v belih kombinezonih. Na Fernetičh prav tako.