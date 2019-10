Na avtocesti A4 so malo pred 9. uro na odseku med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk trčili trije tovornjaki. Enega od voznikov, ki je ostal ukleščen v kabini tovornjaka, rešujejo gasilci. Na kraju so tudi reševalci službe 118, prometna policija, osebje družbe Autovie Venete, priletel je tudi reševalni helikopter.

Odsek med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk so zaprli za promet, vozila izločajo pri Latisani.