Zaprte tri poti na Triglav

Planinska zveza Slovenije obvešča, da bo v prihodnjih dneh zaradi del zaprla tri planinske poti na Triglav. Kdor bi se rad povzpel na najvišji slovenski vrh, mora vedeti, da bo med 18. in 25. julijem zaprta Bambergova pot oz. zelo zahtevni odsek planinske poti na Triglav preko Plemenic. Od jutri do ponedeljka, 20. julija, bosta zaprti tudi planinski poti od Doma Planika pod Triglavom do Malega Triglava in tista od Doma Planika proti Triglavski škrbini.

Izvajala se bodo večja vzdrževalna dela, zato od Zveze prosijo pohodnike, naj dosledno upoštevajo zaporo in se ne podajajo na omenjene poti, saj lahko resno ogrozijo tako svojo varnost kot tudi varnost markacistov na akciji.