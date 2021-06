Zaprtja na avtocesti A4

Zaradi gradnje tretjega voznega pasu bodo v sredo, 23. junija, in v četrtek 24. junija, na avtocesti A4 zaprli dele vozlišča pri Palmanovi. V sredo, 23. junija, bodo od 21. ure do 5. ure zjutraj v četrtek, 24. junija, vozniki iz smeri Trsta namenjeni v Videm, morali zapustiti avtocesto pri Palmanovi in se nato nanjo vrniti na uvozu Videm jug.

Nasednjega dne, v četrtek, 24. junija, bo zapora v obratni smeri, in sicer od 21. ure, do petka, ob 5. uri zjutraj. Vozniki iz smeri Vidma, namenjeni proti Trstu, bodo morali avtocesto zapustili na izvozu Videm jug in se bodo nanjo lahko vrnili pri Palmanovi.