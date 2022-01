Zaprtje avtoceste A4 pri Portogruaru ob koncu tedna

Na avtocesti A4 se na odseku med Alvisopolijem in Portogruarom počasi zaključujejo dela za gradnjo tretjega voznega pasu. Ob koncu tedna bodo odprli nov večji nadvoz na vozlišču pri Portogruaru, dolg 103 metre in širok skoraj 20 metrov. Dolžina starejšega je bila manj kot polovična, širina pa je dosegala 15 metrov.

Nove avtocestne priključke bodo ob koncu tedna povezali z obstoječimi na odsekih med Benetkami in Portogruarom/Coneglianom ter Coneglianom/Portogruarom in Trstom. Predvidene so zato zapore. Od 19. ure v soboto, 15. januarja, do 21. ure v nedeljo, 16. januarja, bodo voznike na avtocesti A28 v smeri Trsta izločali pri Portogruaru. Svojo pot bodo lahko nadaljevali po regionalnih cestah do Latisane, kjer bodo lahko spet obrnili na avtocesto. Za voznike, ki peljejo iz Trsta v Benetke ali v obratni smeri, ne bo sprememb.