V noči iz sobote, 2. oktobra na nedeljo, 3. oktobra, bo od 20. ure do 9. ure zjutraj avtocesta A4 zaprta med krajem Alvisopoli in vozliščem pri Portogruaru. Dokončali bodo še zadnjega od petih nadvozov, po katerem bo tekla pokrajinska cesta št. 251, in sicer med krajem Alvisopoli in vozliščem pri Portogruaru. Dolg bo 103 metre in širok skoraj 20 metrov. Pod njim dokončujejo gradnjo tretjega voznega pasu na devetkilometrskem odseku.