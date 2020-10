Zaprtju meje se želijo izogniti

»Zaenkrat ne načrtujemo sprememb,« je slovenski premier Janez Janša včeraj odgovoril na naše vprašanje, ali Slovenija razmišlja o morebitnih zaostritvah na meji oziroma zapiranju mejnih prehodov zaradi širjenja novega koronavirusa. Janša je včeraj na novinarski konferenci predstavil načrt ukrepov za drugi val epidemije, o režimu na meji pa tudi dodal, da Slovenija »skuša maksimalno slediti priporočilom Evropske komisije, v katerih so navedeni dokaj natančni kriteriji, kako ravnati ob prestopu notranjih in zunanjih meja Evropske unije, zato da čim manj zmanjšamo možnost uvoza okužb.« Premier je še dodal, da vlada spremlja situacijo in reagira tako kot druge države, ko gre za zaostritev ukrepov glede na epidemiološko stanje drugih držav oziroma regij.

Slovenija bi pa lahko – delno – zaprla svoje meje v primeru poslabšanja njenega epidemiološkega stanja oziroma prehoda v rdečo fazo, ki se ji želi na vsak način izogniti. Država je zdaj v oranžni fazi, je pojasnil Janša in nato orisal vladni načrt, ki »črno na belem« predvideva najrazličnejše scenarije in z njim povezane zajezitvene ukrepe.