Zaradi domnevne bombe zaprli mejni prehod

Prehod Obrežje je zaradi varnostnega dogodka do nadaljnjega zaprt za ves promet v obe smeri. Omejen je tudi promet na avtocesti do Obrežja. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Portal 24ur poroča, da so policisti po neuradnih, a zanesljivih podatkih, na Flixbusu, ki je vstopal iz Hrvaške v Slovenijo, odkrili eksplozivno napravo. Kovček z bombo so izolirali, moškega pa vklenili.

Novomeški policisti so le zapisali, da so na delu intervencijske ekipe, zato več informacij trenutno ne bodo posredovali.