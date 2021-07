Zaradi kršitve proticovidnih ukrepov zaprli še en lokal

Kvestor iz Pordenona je po zaprtju lokala Papi Beach, o katerem smo poročali, zaradi kršitve proticovidnih ukrepov odredil zaprtje, tokrat petdnevno, še enega lokala - Carnoso Garden & Grill - v kraju Roveredo in Piano. Policisti so ga obiskali sinoči ob 23. uri in ugotovili, da je za mizami na vrtu sedelo približno 150 ljudi, dvajseterica pa je bila na plesišču in plesala brez spoštovanja medosebne razdalje ter brez kakršnekoli zaščite proti covidu-19. Ob plesišču je bil didžej, ki je na ves glas vrtel glasbo in se je nato polemično obregnil ob policiste.

Policisti so opazili tudi več pomanjkljivo oblečenih deklet, ki so se zadrževale ob mizah gostov, za katere je lastnik lokala zatrdil, da gre za spremljevalke.

Policisti so lokal zaprli za obdobje petih dni, lastnika pa so tudi oglobili. Pordenonski kvestor je odredil nadaljnje preverjanje avtorizacij in licenc javnega lokala, zato da bi ugotovili morebitne dodatne kršitve pri delovanju.