Zaradi nesreče nastajajo zastoji

Na avtocesti A4 nastajajo zastoji med San Donajem in Portogruarom v smeri proti Trstu in med Portogruarom in San Stinom ter med San Giorgiom in Latisano v smeri proti Benetkam. Vozila zaradi nesreče izločajo pri San Stinu, prav tako je pri San Stinu zaprt tudi uvoz na avtocesto. Okrog 14. ure sta pred Portogruarom v smeri proti Trstu trčila avtomobil in tovornjak. Voznik avtomobila je bil poškodovan. Na kraj so prihiteli prometna policija, reševalci službe 118 ter gasilci, ki so izvlekli ponesrečenega voznika iz razbitin, priletel je tudi reševalni helikopter.