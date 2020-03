Zaradi okuženega Goričana Nova Gorica v stanju pripravljenosti

Po prejetju informacije, da so v deželi Furlaniji - Julijski krajini odkrili okužene s koronavirusom, je novogoriški župan Klemen Miklavič danes poklical vse zdravstvene ustanove, nakar je potrdil, da so pripravljene v primeru pojava prve okužbe na Novogoriškem ter da so postopki in protokoli ukrepanja jasni. Zdravstveni dom Nova Gorica, šempetrska bolnišnica in novogoriška enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje so med seboj povezani in delujejo usklajeno. V tem tednu so prejeli tudi dovolj zaščitne opreme in opreme za testiranje. Pred šempetrsko bolnišnico so postavljeni šotori za izvajanje testiranj. Pripravljajo tudi sistem oskrbe v primeru izolacije bolnikov na domu. Sicer pa sledijo ukrepom na državni ravni, ki v tem trenutku ne svetujejo odpovedi prireditev ali zaprtja uradov, šol ipd. Župan je poklical tudi vodstva novogoriških igralnic, kjer po njihovih informacijah izvajajo visoko stopnjo preventivnih ukrepov.

Miklaviču je goriški župan Rodolfo Ziberno danes pojasnil, da 50-letni Goričan, ki je bil okužen, nima več povišane telesne temperature in da so pristojne službe izolirale vse osebe, ki so bile z njim v stiku. Stanje je po besedah Ziberne pod nadzorom.