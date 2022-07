Zaradi požara Rezija že več dni skoraj odrezana od sveta

Rezija je zaradi posledic požara, ki je sicer pod nadzorom, še vedno pa ni bil v celoti pogašen, že več dni skoraj v celoti odrezana od sveta. Glavno povezavo, nekdanjo pokrajinsko cesto št. 42, so od Tiga do Jele (Povici) zaprli za promet. Delno so sicer poskrbeli za začasni obvoz po začasni makadamski poti, ki so jo speljali po gruščevju ob reki Rezija, ki pa je zahtevna in ne zadostuje za povezavo vseh krajev v dolini.

Za najnujnejše primere sicer za prevoz oz. za spremstvo prebivalcev poskrbijo ravno gasilci, vendar gre le za redke izjeme, med katere denimo ne sodi niti pot v službo. V minulih dneh so prebivalce Rezije oskrbeli z najnujnejšim, dovažali so jim hrano, plin in ostalo potrebno.