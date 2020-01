Zaradi razpršilca šest dijakov v bolnišnico

Šešt višješolcev je bilo davi lažje poškodovanih zaradi vdihavanja dražljivega plina na linijskem avtobusu, ki iz Čedada pelje v Videm in so jih reševalci prepeljali v videmsko bolnišnico. Eden od njih je okrog 8.35, ko je avtobus vozil v bližini kraja Moimacco, sprožil obrambni sprej s poprovcem in drugimi dražljivimi snovmi, ki povzročajo vnetje oči in dihal. Kaže, da se ni zavedal posledic svojega dejanja, saj je bil tudi sam udeležen v neljubem dogodku.

Ko je zaslišal kričanje in opazil preplah, je voznik ustavil avtobus ter ga nemudoma prezračil. Na kraj so prihiteli karabinjerji iz Čedada in reševalci službe 118, ki so dijake prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so na opazovanju. Imeli so težave z dihanjem, njihovo zdravstveno stanje pa ni zaskrbljuoče. Karabinjerji so potrdili, da je šlo za nenamerno dejanje, do katerega je prišlo zaradi nepoznavanja posledic.