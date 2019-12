Zaradi snežnih plazov več reševalnih akcij (foto)

Na smučišču Ankogel na avstrijskem Koroškem je danes, 26. decembra, snežni plaz zasul najmanj dva človeka, enega so že rešili, drugega še iščejo. V drugem plazu na Tirolskem je bila ena oseba delno zasuta. Snežni plaz se je sprožil tudi na smučišču v bližini švicarskega Andermatta na severni strani prelaza Gotthard v kantonu Uri. Pod plazom naj bi bilo ujetih več ljudi. Reševalna in iskala akcija še poteka in še vedno ni znano, koliko ljudi naj bi bilo ujetih pod snežno gmoto. Zaenkrat so našli dve osebi z lažjimi poškodbami, ki so ju prepeljali v bližnjo bolnišnico.